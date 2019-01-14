В Пермском крае надругался в бане над 7-летней падчерицей и ее подругой

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-14T13:04:38+03:00

Кроме того, он отправлял девочке фотографии порнографического характера в соцсетях

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В Краснокамске судили 34-летнего мужчину. Он обвинялся в совершении тяжких преступлений в совершении особо тяжких преступлений в отношении двух девочек.

В июне 2012 года обвиняемый в квартире и бане надругался над своей 7-летней падчерицей и ее подружкой-одногодкой.

Также он зарегистрировался в социальной сети под чужим именем. Он посылал падчерице уже бывшей своей сожительнице порнографические фотографии и разговаривал на сексуальные темы. Переписку в телефоне у девушки увидела её мать и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела проведен целый комплекс судебных экспертиз. В том числе - лингвистические и психолого-психиатрические. Следствие завершено и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, пермяк осужден на четыре года за изнасилование. Насильник познакомился с девушкой на берегу пруда в Нытве.