2019-01-14T12:41:55+03:00
Общество

В Прикамье начальник управления капитального строительства получил взятку стройматериалами

За вознаграждение он подписал акт выполненных работ по строительству детского садика в Краснокамске
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Бывший начальник «Управления капитального строительства» администрации Краснокамского района признан виновным в получении взятки.

Следователи выяснили, что 27 июня 2014 года начальник управления получил взятку в Нытве. Чиновнику «презентовали» стройматериалы на сумму более 90 тысяч рублей. Среди подаренного - винтовые сваи, профнастил, просечно-вытяжной лист. Вознаграждение он получил от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на строительство детского сада в Краснокамске.

По приговору суда, бывший чиновник должен заплатить штраф в 370 тысяч. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Перми заведено уголовное дело на таксиста, сбившего людей на остановке. Об этом в эфире радио «КП-Пермь» сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин

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