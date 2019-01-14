2019-01-14T12:30:57+03:00
Происшествия

Пермяк осужден на четыре года за изнасилование

Насильник познакомился с девушкой на берегу пруда в Нытве
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Преступление произошло 6 августа в Нытве. 24-летний пермяк познакомился с девушкой на берегу пруда. Он гулял на природе в компании друзей. Понравившейся девушке он предложил проводить ее до дома. Но когда он оказался с ней наедине, то стал ей угрожать. Применяя насилие, он изнасиловал девушку.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы сообщали, что в Мотовилихинском суде вынесен приговор 45-летнему жителю Перми. Мужчина совершил преступление летом прошлого года. Он сорвал с плеча женщины сумку с личными вещами. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Но стражам порядка удалось в кратчайшие сроки задержать грабителя. Установлено, что в момент совершения кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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