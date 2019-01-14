Пермяк Евгений Климов примет участие в чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-14T12:23:33+03:00

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В Чайковском завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу на трамплине К-125 по сумме двух попыток одержал пермяк Евгений Климов.

Второе место занял Роман Трофимов, тройку лидеров замкнул Михаил Максимочкин (оба из Нижегородской области). Еще один пермский летающий лыжник – Егор Усачев завершил выступление на 4-й позиции.

Ранее Евгений Климов выиграл соревнования на трамплине К-95. Таким образом, Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России.

Отметим, по итогам стартов в Чайковском проводился отбор в сборную России, которая примет участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он пройдет в Австрии в марте.

Напомним, что по итогам прошлого года Евгений Климов был назван «Спортивной звездой Прикамья». Он впервые выиграл общий зачет летнего Гран-При и одержал победу на этапе Кубка мира.