2019-01-14T11:52:50+03:00
Общество

«Талан» провел рекордную Ночь распродаж

Она состоялась 11 января
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Фото компанииФото компании
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11 января «Талан» провел фееричную Ночь распродаж. В честь Нового года компания снизила цены 15-и квартир в квартале «Счастье» и жилом комплексе «Доминант». Однако желающих купить жилье с праздничной скидкой оказалось значительно больше, поэтому девелоперу пришлось в срочном порядке распространить «сейл» еще на 18 объектов!

На мероприятие пришли 48 семей. Многие из них этой ночью забронировали себе квартиры. Так, в семейном квартале «Счастье» в ходе распродажи стало на 16 предложений меньше. Четыре семьи выбрали однокомнатные варианты, 11 – двухкомнатные и одна семья предпочла трехкомнатную квартиру. В жилом комплексе «Доминант» стало на 17 свободных помещений меньше – гости Ночи распродаж забронировали там семь однокомнатных квартир и 10 двухкомнатных.

Такой формат оказался очень интересен пермякам. За восемь дней до мероприятия в отдел продаж позвонили 379 человек, которые узнавали подробности о распродаже.

Этим грандиозным событием «Талан» завершил серию новогодних акций. Как сообщил девелопер, больше скидок не будет. Но в ближайшие дни у клиентов есть возможность забронировать свою квартиру по прежней стоимости: до конца января цены поднимутся.

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