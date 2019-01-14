В Перми пьяный водитель «Лады Самары» устроил ДТП на Коммунальном мосту

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-14T12:45:05+03:00

29-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Калиной»

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Авария произошла 13 января в 23.10 на Коммунальном мосту в Перми. 29-летний водитель «Лады Самары» проехал 430 метров по мосту от ул. Окулова и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-219210.

- На момент ДТП водитель ВАЗ-21144 находился в состоянии алкогольного опьянения (0,79 промилле), - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, - В отношении него составлены административные материалы.

Напомним, что в 2018 году зарегистрированы 423 аварии по вине нетрезвых водителей. В результате ДТП 89 человек погибли и 641 получили травмы.

ГИБДД напоминает, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

Ранее мы писали, что в Перми на Красавинском мосту лихач на «Ладе Гранте» сбил 40-летнего мужчину. Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга и переломом основания черепа.