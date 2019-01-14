В Перми «Хонда» врезалась в стоящую на обочине «Ладу Самару», пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-14T12:16:24+03:00

Всего в выходные в крае произошло 20 ДТП, в которых 35 человек получили травмы

Изменить размер текста: A A

Ночью 13 января в Мотовилихинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 42-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал по ул. Целинной со стороны ул. Красноуральской. Около 2.30 напротив дома №23 он не заметил стоящую на обочине «Ладу Самару» и врезался в нее. В результате пострадали 4 человека. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель «Хонды» нарушил правила дорожного движения. Он не выбрал безопасную скорость.

Водитель иномарки управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, он был лишен прав.

Всего в прошедшие выходные на территории Пермского края произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 35 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 4 аварии, в которых пострадали 4 ребенка (три пассажира и пешеход). По вине нетрезвых водителей случились 5 аварий, в которых пострадали 11 человек.

Ранее мы писали, что в Перми на Красавинском мосту лихач на «Ладе Гранте» сбил 40-летнего мужчину.