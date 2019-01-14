В Прикамье поступили 26 новых машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-14T10:18:35+03:00

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В Пермский край поступили 26 новых машин скорой помощи. Автопарк обновлен за счет средств федерального бюджета. На покупку было потрачено 67,6 млн рублей.Часть автомобилей направили в территории края еще в конце 2018 года, часть - в начале 2019 года.

Новые машины скорой помощи отправились в Коми-Пермяцкий округ, Березники, Чайковский, Лысьву, Чусовой, Кунгур, Соликамск, п. Пожва, а также Оханский, Нытвенский, Бардымский, Юсьвинский, Большесосновский районы. Несколько машин осталось в краевой столице. При распределении автомобилей учитывалось: изношенность существующих автомобилей, их год выпуска, пробег и т.д.

Все машины комфортабельные, соответствуют всем нормативам. У автомобилей просторные салоны. Они хорошо освещены и оснащены новой современной медицинской техникой. В поступивших машинах есть носилки, термоодеяло, реанимационный и акушерский наборы, дефибриллятор, электрокардиограф, бактерицидный облучатель.