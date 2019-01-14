2019-01-14T09:26:17+03:00
Общество

В Перми будут оборудованы три купели для купания в Крещение

Еще несколько мест будут подготовлены в Пермском районе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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19 января будет отмечаться Крещение Господне. В этом году пермяки, желающие окунуться в прорубь, смогут сделать это в трех точках города.

Совершить православный обряд можно будет в Свердловском районе на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38), на городском пляже в Ленинском районе (ул. 2-я Камская), а также в Верхней Курье в Мотовилихинском районе на территории около Храма Богоявления Господня (ул. 1 линия, 53). Из-за работ по очистке ложа на Мотовилихинском пруду купаний в это году не будет.

Кроме того, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в селе Гамово на Тиминском пруду за храмом в честь Преображения Господня. В селе Лобаново оборудуют сразу две купели, на реке Мулянка перед въездом в деревню Кочкино сразу от моста и в селе Кольцово на реке Сыра перед автомобильным мостом.

Дополнительную информацию о работе купелей можно уточнить в храмах и монастырях, которые занимаются организацией мест купаний на своих территориях, отмечаеют в пресс-службе мэрии.

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