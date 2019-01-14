2019-01-14T07:52:45+03:00
Происшествия

В Перми на Красавинском мосту лихач на «Ладе Гранте» сбил 40-летнего мужчину

Пострадавший госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга и переломом основания черепа
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краюФото: архив "КП"
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13 января на Красавинском мосту в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 14 часов водитель «Лады Гранты Лифтбек» сбил пешехода.

По предварительным данным, 25-летний водитель из Кунгурского района не выбрал оптимальную скорость и сбил 40-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

- В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга и переломом основания черепа, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Перми заведено уголовное дело на таксиста, сбившего людей на остановке. 13 января в Перми произошла очередная авария с участием такси. Водитель не справился с управлением и вылетел на остановку, где стояли ожидающие автобус горожане. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом в эфире радио «КП-Пермь» сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин.

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