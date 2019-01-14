2019-01-14T07:34:36+03:00
Происшествия

В Перми заведено уголовное дело на таксиста, сбившего людей на остановке

Об этом в эфире радио «КП-Пермь» сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин
Константин КЯКИНЕН
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13 января в Перми произошла очередная авария с участием такси. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку, где стояли ожидающие автобус горожане. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом в эфире радио «КП-Пермь» сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин.

32-летняя Марика Сергеева утром 13 января она, как обычно, вызвала «Яндекс. Такси», чтобы отправиться на работу.

- В районе остановки Мильчакова был снег, и водитель - мужчина лет 30 - не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло, - рассказывает Марика. - Он пытался увести машину от столкновения и повернул направо. Сначала автомобиль ударился о бордюр, затем - о стоящий автобус, и уже от этого удара машина влетела в остановку. Я находилась на переднем сидении и очень боялась, что стекло обо что-нибудь разобьется, и я получу серьезные травмы.

По словам Марики, недалеко от места ДТП дежурили сотрудники ДПС. Они быстро среагировали, подъехали к остановке и стали вызывать «скорую» и еще один экипаж ДПС. В аварии сильнее всех пострадал пенсионер – сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. А женщина и другой мужчина находятся на амбулаторном лечении.

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