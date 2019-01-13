В одном из районов Перми неизвестные порезали колеса у нескольких автомобилей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-13T16:13:00+03:00

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Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в Индустриальном районе Перми хулиганы режут колеса автомобилей.

- С сентября режут колеса во дворах, обычно с понедельника на вторник в 3-4 утра, - пишут в группе «ЧП ДТП ПЕРМЬ». - Еще ломают дворники, снимают крышки с баков. В одном и том же месте могут появиться несколько раз. Увидите этих недолюдей, сообщайте в полицию.

В пресс-службе краевой полиции нам сообщили, что в отдел, действительно, поступило несколько сообщений о том, что режут колеса автомобилей. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель и пассажир Cadillac в центре Перми избили мотоциклиста и его девушку. После избиения нападавшие сели в машину и уехали, развернувшись через «двойную сплошную». Следствие длилось больше года, так как дорожные хулиганы скрывались.