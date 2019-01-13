2019-01-13T16:13:00+03:00
Общество

В одном из районов Перми неизвестные порезали колеса у нескольких автомобилей

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в Индустриальном районе Перми хулиганы режут колеса автомобилей.

- С сентября режут колеса во дворах, обычно с понедельника на вторник в 3-4 утра, - пишут в группе «ЧП ДТП ПЕРМЬ». - Еще ломают дворники, снимают крышки с баков. В одном и том же месте могут появиться несколько раз. Увидите этих недолюдей, сообщайте в полицию.

В пресс-службе краевой полиции нам сообщили, что в отдел, действительно, поступило несколько сообщений о том, что режут колеса автомобилей. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель и пассажир Cadillac в центре Перми избили мотоциклиста и его девушку. После избиения нападавшие сели в машину и уехали, развернувшись через «двойную сплошную». Следствие длилось больше года, так как дорожные хулиганы скрывались.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи соцсетей возмущены видео, на котором собака выпрыгивает из багажника прямо на оживленную дорогу Перми
В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автомобилем такси, который протаранил остановку
В Перми пьяный водитель на иномарке врезался в «ВАЗ», пострадали четыре человека
Жителя Прикамья, который пытался похитить продукты из магазина, задержали продавцы
Полиция ищет мужчину, который напал на сотрудников «скорой помощи» в Березниках
Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
«Матч за выход на чемпионат мира». Сборная России по баскетболу сыграет с Финляндией в Перми
«Возможен поджог». В Перми во дворе дома полыхала иномарка
«Защищаться от отмороженных пациентов». В Березниках напали на бригаду «скорой помощи»
В Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью»
«Потратил миллион субсидии». В Прикамье бизнесмена обвиняются в мошенничестве
На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей
Пермские власти потратят на строительство трамвайных путей на Революции 420 млн рублей
В Перми задержали вора, который украл компьютер