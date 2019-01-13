2019-01-13T15:57:04+03:00
Общество

Пользователи соцсетей возмущены видео, на котором собака выпрыгивает из багажника прямо на оживленную дорогу Перми

Автора видео просят обратиться в полицию
Елена КОНОВА
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Скриншот с видеоСкриншот с видео
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В группе «Подслушано Пермь» появилась запись с видеорегистратора автомобиля. Видно, что перед машиной едет иномарка с полуоткрытым багажником, из которого вылезает большая собака – скорее всего, алабай. Неожиданно собака выпрыгивает из багажника и приземляется на дорогу, где едут автомобили.

- Что с ней? Она жива? Кто-то ее подобрал? – спрашивали пользователи соцсетей.

- Да, хозяева ее подобрали, - ответил автор видео.

Некоторые пермяки попросили его обратиться в полицию с этим видео, чтобы привлечь хозяев алабая к ответственности. Но другие считают, что такую большую собаку можно перевозить только в багажнике, и этот инцидент – случайность.

Ранее мы писали о том, что зоозащитники спасают собаку Льдинку - она получила такое имя, потому что шесть дней лежала в логу у трассы у города Очер. Все это время ее кормили рабочие.

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