В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автомобилем такси, который протаранил остановку

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-13T13:37:38+03:00

В больнице находится один человек

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В минздраве рассказали, что сейчас с пострадавшими в ДТП с такси.

Напомним, днем водитель автомобиля «Яндекс. Такси» не справился с управлением, столкнулся с автобусом маршрута № 4. Затем машину отбросило на остановку «Мильчакова», где стояли люди. В результате аварии пострадали три человека. Как сообщили очевидцы, женщине средних лет ногу зажало между остановкой и бампером, один мужчина получил ушиб, другой пострадал сильнее всех – у него разбита голова. Девушка, сидящая в такси, не пострадала.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Как нам сообщили в пресс-службе минздрава, двое из пострадавших в аварии уже дома.

- Им назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ведомстве. – Один пострадавший остался в больнице – он находится в состоянии средней тяжести.

По факту аварии проводится проверка.