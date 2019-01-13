В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автомобилем такси, который протаранил остановку
В минздраве рассказали, что сейчас с пострадавшими в ДТП с такси.
Напомним, днем водитель автомобиля «Яндекс. Такси» не справился с управлением, столкнулся с автобусом маршрута № 4. Затем машину отбросило на остановку «Мильчакова», где стояли люди. В результате аварии пострадали три человека. Как сообщили очевидцы, женщине средних лет ногу зажало между остановкой и бампером, один мужчина получил ушиб, другой пострадал сильнее всех – у него разбита голова. Девушка, сидящая в такси, не пострадала.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Как нам сообщили в пресс-службе минздрава, двое из пострадавших в аварии уже дома.
- Им назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ведомстве. – Один пострадавший остался в больнице – он находится в состоянии средней тяжести.
По факту аварии проводится проверка.