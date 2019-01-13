В Перми пьяный водитель на иномарке врезался в «ВАЗ», пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-13T09:04:59+03:00

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Ночью в Мотовилихинском районе Перми произошла авария. По улице Целинной в сторону улицы Бекетова двигалась иномарка «Хонда», за рулем которой находился 43-летний мужчина. В районе дома № 23 водитель, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий «ВАЗ», из которого в этот момент выходили пассажиры.

- В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка иномарки, а также водитель отечественной легковушки с различными травмами были доставлены медиками в больницу, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - 38-летнему пассажиру ВАЗа оказана разовая медицинская помощь.

Как выяснили полицейские, водитель иномарки управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.