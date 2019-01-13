2019-01-13T09:04:59+03:00
Происшествия

В Перми пьяный водитель на иномарке врезался в «ВАЗ», пострадали четыре человека

В момент аварии из отечественной легковушки выходили пассажиры
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из instagram chp_59Фото из instagram chp_59
Изменить размер текста:

Ночью в Мотовилихинском районе Перми произошла авария. По улице Целинной в сторону улицы Бекетова двигалась иномарка «Хонда», за рулем которой находился 43-летний мужчина. В районе дома № 23 водитель, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий «ВАЗ», из которого в этот момент выходили пассажиры.

- В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка иномарки, а также водитель отечественной легковушки с различными травмами были доставлены медиками в больницу, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - 38-летнему пассажиру ВАЗа оказана разовая медицинская помощь.

Как выяснили полицейские, водитель иномарки управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автомобилем такси, который протаранил остановку
Жителя Прикамья, который пытался похитить продукты из магазина, задержали продавцы
Полиция ищет мужчину, который напал на сотрудников «скорой помощи» в Березниках
Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
«Матч за выход на чемпионат мира». Сборная России по баскетболу сыграет с Финляндией в Перми
«Возможен поджог». В Перми во дворе дома полыхала иномарка
«Защищаться от отмороженных пациентов». В Березниках напали на бригаду «скорой помощи»
В Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью»
«Потратил миллион субсидии». В Прикамье бизнесмена обвиняются в мошенничестве
На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей
Пермские власти потратят на строительство трамвайных путей на Революции 420 млн рублей
В Перми задержали вора, который украл компьютер