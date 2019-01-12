Полиция ищет мужчину, который напал на сотрудников «скорой помощи» в Березниках

СЕГОДНЯ 18:44 2019-01-12T18:44:56+03:00

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В полиции рассказали о нападении на водителя «скорой помощи» в Березниках. 12 января в 1.30 «неотложку» вызвала мама мужчины, который упал в подъезде. Мужчине, который находился в состоянии опьянения, предложили проехать в больницу. Когда пострадавшего грузили в машину, его пьяный знакомый набросился на водителя и ударил его по лицу. Медработник получил травму, – ушиб спинки носа.

- К приезду наряда полиции дебошир скрылся, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. –Стражи порядка выясняют его личность и принимают меры по его задержанию. Мужчина, к которому вызывали скорую, госпитализирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее главный врач березниковской «скорой помощи» Андрей Соседков сообщил в соцсетях о нападении на медиков.

- Вчера уже второй раз за последний месяц, совершено нападение на бригаду скорой помощи, - пишет главврач. - Друг больного напал сзади на водителя. Администрация «скорой помощи» будет пристально следить за тем как полиция работает по фактам нападений.

Также Андрей Соседков сообщил, что он отдал распоряжение, что при нападении или агрессивном поведении больных и их друзей и родственников, медики должны немедленно покинуть место вызова.