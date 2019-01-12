«Матч за выход на чемпионат мира». Сборная России по баскетболу сыграет с Финляндией в Перми
Решающий матч второго этапа квалификации чемпионата мира-2019 сборная России проведет с командой Финляндией. Встреча с финнами пройдет 24 февраля в Перми.
Игра в Перми станет решающей в борьбе за третье место в группе. Победа в ней обеспечит команде Сергея Базаревича участие в финале чемпионата мира.
Первый матч между сборными Финляндии и России в отборе на чемпионат мира состоялся 30 ноября прошлого года в Эспоо. Тогда россияне, уступая по ходу игры 13 очков, смогли добиться победы в овертайме 77:75.
Повторная встреча состоится 24 февраля в Универсальном дворце спорта «Молот». Начало матча – в 18 часов по пермскому времени.
Напомним, что чемпионат мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В финальном турнире примут участие 32 национальные команды.