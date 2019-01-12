«Возможен поджог». В Перми во дворе дома полыхала иномарка
В ночь на 12 января в Перми во дворе дома по ул. Ушакова, 32 в Кировском районе очевидцы на видео сняли, как пожарные тушат полыхающую иномарку.
- Пожар начался в 3.22, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции. Через 10 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара сгорел салон и моторный отсек автомобиля.
В ведомстве также отметили, что пожарных вызвал сам хозяин машины, у него сработала сигнализация. По одной из версий, машину могли поджечь. Причины пожара устанавливаются.
Ранее мы писали, что в Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью». Водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с автобусом SETRA. Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
В Перми пожарные тушат автомобиль.