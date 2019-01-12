«Защищаться от отмороженных пациентов». В Березниках напали на бригаду «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-12T16:03:54+03:00

Это уже второй случай за месяц

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Главный врач березниковской «скорой помощи» Андрей Соседков сообщил в соцсетях о нападении на медиков.

- Вчера уже второй раз за последний месяц, совершено нападение на бригаду скорой помощи, - пишет главврач. - Друг больного напал сзади на водителя. Администрация «скорой помощи» будет пристально следить за тем как полиция работает по фактам нападений.

Также Андрей Соседков сообщил, что он отдал распоряжение, что при нападении или агрессивном поведении больных и их друзей и родственников, медики должны немедленно покинуть место вызова. Также он просит всех жителей города уважать труд работников «скорой помощи».

- В случаях нападения помогите медицинским работникам, - просит главврач. - Вызовите полицию. Со своей стороны, буду во всех инстанциях защищать своих работников от агрессивных и отмороженных пациентов и их окружения.