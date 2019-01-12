2019-01-12T12:15:09+03:00
Происшествия

В Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью»

Пострадавших в аварии нет
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД по Пермскому краюфото: УГИБДД по Пермскому краю
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11 января около четырех часов дня авария с рейсовым автобусом произошла на трассе Полазна-Чусовой.

- Водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с автобусом SETRA, - пояснили в УГИБДД по Пермскому краю. — Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Рейсовый автобус ехал по маршруту «Александровск-Пермь». После дорожно-транспортного происшествия пассажиров направили в пункт назначения на другом автобусе.

Ранее мы писали, что на трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей. В ДТП пострадали три человека. 11 января в Кунгурском районе на автодороге Пермь – Екатеринбург возле бывшего поста ГАИ произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Хайландер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди УАЗ под управлением водителя 1978 года рождения. Травмы получили водитель и пассажир УАЗа, а также 14-летний пассажир «Тойоты».

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