2019-01-12T10:00:23+03:00
Происшествия

На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей

В ДТП пострадали три человека
Константин КЯКИНЕН
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11 января в Кунгурском районе на автодороге ПермьЕкатеринбург возле бывшего поста ГАИ произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Хайландер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди УАЗ под управлением водителя 1978 года рождения.

- В результате ДТП пострадали три человека, - сообщили в краевом ГИБДД, - Травмы получили водитель УАЗа, 38-летнийпассажир УАЗа и 14-летний пассажир «Тойоты». Всем им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Однако водитель и пассажиры «Тойоты» не согласны с тем, что именно иномарка стала виновником аварии. Они ищут свидетелей ДТП. А также водителя «УАЗ-Патриот», который остановился на трассе и оказывал помощь пострадавшим в аварии.

Всех, кто стал свидетелем ДТП просят позвонить по телефонам 89026375497 или 89519345468

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