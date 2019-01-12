2019-01-12T08:52:27+03:00
Общество

Пермские власти потратят на строительство трамвайных путей на Революции 420 млн рублей

Длина трассы составит 3 километра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 12 января, участок улицы Революции - от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской – закрыли на полгода. Часть реконструкции – строительство трамвайных путей.

- Трамвайные рельсы на улице Революции будут уложены на резиновую подушку, чтобы минимизировать уровень шума и вибрации, - рассказали нам в МКУ «Пермблагоустройство». - Также будет применяться технология бесшовного соединения, которую использовали при укладке рельсов на Северной дамбе. Там трамваи стали ходить намного тише.

Пермские власти уже объявили аукцион по строительству трамвайных путей на участке улицы Революции от Центрального рынка до Сибирской. Начальная цена контракта составляет 420,5 млн рублей. Торги пройдут 4 февраля 2019 года.

Длина трассы составит более 3 километров. Материалом покрытия будет литой асфальтобетон. На новом участке трамваи будут ходить со скоростью 15 км/ч. Работы должны быть завершены не позднее 15 октября 2021 года.

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