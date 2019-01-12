2019-01-12T08:37:32+03:00
Происшествия

В Перми задержали вора, который украл компьютер

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По горячим следам раскрыто дело о краже на ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном районе Перми. 11 января вор залез в квартиру и вынес монитор и системный блок. Хозяйка компьютера обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 38-летний пермяк. Он был задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье два брата совершили четыре неудачных преступления за одну ночь. Они пытались угнать машину, но у них ничего не получалось. 22-летний и 23-летний братья приехали в июле 2018 года из Сивинского района в Верещагино. Ночью они решили угнать автомобиль, чтобы добраться до дома. Но после четырех неудачных попыток украсть машину, им пришлось убежать с места преступления. Но полицейские все равно задержали горе-воришек.

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