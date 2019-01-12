Массовая авария произошла на Восточном обходе в Перми

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-12T08:20:53+03:00

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11 января днем на Восточном обходе Перми произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, на 7 км водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновения с двумя автомобилями – минивеном «Hyundai» и еще одним легковым автомобилем. Машины получили серьезные повреждения, но никто из людей серьезно не пострадал.

Очевидцы на видео сняли последствия ДТП. Видно, что на месте аварии работают сотрудники полиции, «скорой помощи» и МЧС. Из-за ДТП возникла большая пробка.

Тем временем, мы писали, что в Перми сотрудники ГИБДД отлавливают таксистов-нелегалов. В краевом центре проводится рейд «Такси». За несколько часов работы выявлено шесть нарушений Правил дорожного движения, один водитель был доставлен в отделение полиции с признаками подделки водительского удостоверения, - сообщили госавтоинспекторы.