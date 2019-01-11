В Перми сотрудники ГИБДД отлавливают таксистов-нелегалов

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-11T17:56:01+03:00

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- Лицензия есть? Почему такси не оборудовано установленными знаками? – в Перми сотрудники ГИБДД останавливают таксистов, изучают документы. Автомобили нарушителей грузят на эвакуаторы и отправляют на штрафстоянку.

В краевом центре проводится рейд-операция «Такси».

- За несколько часов работы выявлено шесть нарушений Правил дорожного движения, один водитель был доставлен в отделение полиции с признаками подделки водительского удостоверения, - сообщили госавтоинспекторы. - Основные нарушения водителей такси – управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, отсутствие необходимой лицензии.

По данным ГИБДД, по вине водителей такси за прошлый год в Перми было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 29 человек получили ранения.