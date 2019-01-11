2019-01-11T17:56:01+03:00
Общество

В Перми сотрудники ГИБДД отлавливают таксистов-нелегалов

В краевом центре проводится рейд «Такси» [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Машины нарушителей увозили на штрафстоянку. Фото: ГИБДД Перми.Машины нарушителей увозили на штрафстоянку. Фото: ГИБДД Перми.
Изменить размер текста:

- Лицензия есть? Почему такси не оборудовано установленными знаками? – в Перми сотрудники ГИБДД останавливают таксистов, изучают документы. Автомобили нарушителей грузят на эвакуаторы и отправляют на штрафстоянку.

В краевом центре проводится рейд-операция «Такси».

- За несколько часов работы выявлено шесть нарушений Правил дорожного движения, один водитель был доставлен в отделение полиции с признаками подделки водительского удостоверения, - сообщили госавтоинспекторы. - Основные нарушения водителей такси – управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, отсутствие необходимой лицензии.

По данным ГИБДД, по вине водителей такси за прошлый год в Перми было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 29 человек получили ранения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье нашли 10-летнего мальчика, который пропал 10 января в Октябрьском районе
Водитель из Перми погиб на вахте в Коми
В Прикамье за сутки по вине водителей пострадали четыре ребенка
В Перми арестовали 8,5 кг санкционной красной икры
В Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник
В Прикамье два брата совершили четыре неудачных преступления за одну ночь
Пропавшую в Прикамье 29-летнюю девушку нашли в Свердловской области
Замминистра культуры Пермского края уезжает в Москву
В Прикамье гражданские супруги организовали наркобизнес
В Перми задержали молодого человека, который нападал на пожилых людей в подъездах
За изображение на детских товарах персонажей мультфильма «Маша и Медведь» пермячка заплатит штраф
В Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери
Баскетболисты «Пармы» вышли в «Финал четырех» Кубка России
В Прикамье в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса
В Прикамье гинеколога уличили во взяточничестве
В микрорайоне Висим отключено отопление
В Перми открылся новый детский сад
Купил самоделку - получил срок: пермяка осудили за незаконное приобретение, огнестрельного оружия