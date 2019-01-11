В Прикамье нашли 10-летнего мальчика, который пропал 10 января в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-11T15:01:13+03:00

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Полицейские нашли 10-летнего учащегося школы Октябрьского района Кирилла С. 10 января 2019 года около 13 часов мальчик ушел из школы домой и не вернулся. Ранее ребенок уже убегал из дома.

- Школьника нашли и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. - По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении него не совершено. В ближайшее время школьник будет передан в руки родителям.

Ранее мы писали, что в Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник. Школьник госпитализирован в больницу. 10 января около шести вечера в Кировском районе Перми на ул. Светлогорской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Лады Калины» ехал со стороны у. Вольская в направлении ул. Буксирная. Напротив дома №5 по ул. Светлогорской водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус FORD-TRANSIT-32361. В аварии пострадал семилетний мальчик, который находился в салоне отечественного автомобиля. Ученик первого класса получил различные травмы. С места ДТП школьник госпитализирован.