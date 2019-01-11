2019-01-11T14:43:57+03:00
Происшествия

Водитель из Перми погиб на вахте в Коми

Во время проведения работ по откачке отходов лопнула цистерна
Константин КЯКИНЕН
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Несчастный случай произошел 8 января на буровой, расположенной на Восточно-Ламбейшорском месторождении в Усинском районе Республики Коми. Месторождение находится в 180 километрах от Усинска.

Вахтовики откачивали вакуумным насосом отработанный буровой шлам в цистерну КамАЗа. Во время работ цистерна лопнула. И два работника, находившиеся в непосредственной близости к цистерне, получили травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Республике Коми, погибли 30-летний водитель пермской организации, уроженец п. Свеча Кировской области, а также 50-летний водитель организации из Тюмени родом из Кировской области.

Организована комиссия по расследованию несчастного случая, проводится расследование.

Тем временем, в Перми задержали молодого человека, который нападал на пожилых людей в подъездах. Выяснилось, что 27-летний мужчина находится в федеральном розыске за кражу в Тюмени.

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