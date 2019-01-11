В Прикамье за сутки по вине водителей пострадали четыре ребенка

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-11T14:06:58+03:00

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10 января в Прикамье произошло 4 аварии с участием несовершеннолетних детей, в которых пострадали 4 ребенка

В Кудымкаре в 15:40 женщина на «Ладе-Веста», поворачивая налево, допустила наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Девушке назначено амбулаторное лечение.

В Краснокамске в 17:15 водитель автомобиля «Киа Сид», по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения и не снизил скорость перед пешеходным переходом. Иномарка сбила 9-летнего ребенка, который в сопровождении взрослого переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьнику назначено амбулаторное лечение.

В Кунгурском районе по автодороге Екатеринбург - Пермь двигался автомобиль «Тойота Хайландер». Водитель иномарки, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем УАЗ-3909. В результате ДТП пострадали 14-летний пассажир Тойоты и два человека в автомобиле УАЗ.

Напомним, что ранее мы писали, что в Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник.