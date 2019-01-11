2019-01-11T12:27:17+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник

Школьник госпитализирован в больницу
Константин КЯКИНЕН
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10 января около шести вечера в Кировском районе Перми на ул. Светлогорской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Лады Калины» ехал со стороны у. Вольская в направлении ул. Буксирная.

- Напротив дома №5 по ул. Светлогорской водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус FORD-TRANSIT-32361, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Перми. - В аварии пострадал семилетний мальчик, который находился в салоне отечественного автомобиля. Ученик первого класса получил различные травмы. С места ДТП школьник госпитализирован.

С начала года в Перми зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 8 детей получили различные травмы.

Ранее мы писали, что в Прикамье в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса. Водители ПАЗика и «Лады-Гранты» одновременно пошли на обгон. Автобус не был оборудован ремнями безопасности. В нем ехали сотрудники одного из предприятий края.

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