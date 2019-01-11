В Прикамье два брата совершили четыре неудачных преступления за одну ночь

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-11T11:51:32+03:00

Они пытались угнать машину, но у них ничего не получалось

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22-летний и 23-летний братья приехали в июле 2018 года из Сивинского района в Верещагино. Ночью они решили угнать автомобиль, чтобы добраться до дома.

На улице Павлова у одного из частных домов они увидели припаркованный ВАЗ-2107. Двери автомобиля были открыты. Братья забрались в салон и попытались завести машину. Однако у них ничего не получилось. Тогда они стали толкать «семерку». Сообразив, что проблема в севшем аккумуляторе, молодые люди забрали его из другого автомобиля. С краденым аккумулятором машина завелась, но далеко не уехала. На подъеме в горку «семерка» заглохла. Молодые люди заводили автомобиль до тех пор, пока не разрядился и краденный аккумулятор.

Поняв, что это бесполезно, они пошли к многоэтажному дому на улице Карла Маркса, где было припарковано несколько автомобилей, чтобы похитить очередную аккумуляторную батарею. При попытке открыть капот ВАЗа-21114 их заметил житель дома. Мужчина стал кричать на братьев и они убежали.

Затем молодые люди предприняли попытку угнать автомобиль на ул. Советской. Они отключили сигнализацию. Родственники стали заводить машину накатом, но не справились с управлением и совершили наезд на припаркованный «Хендай Солярис». После неудачной попытки завести машину, они скрылись с места.

Уголовное дело по всем четырем фактам преступной деятельности направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевой полиции.