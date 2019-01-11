2019-01-11T11:08:09+03:00
Происшествия

Пропавшую в Прикамье 29-летнюю девушку нашли в Свердловской области

Дарья Ш. ушла из дома в поселке Уинское в ночь на 27 декабря и с тех пор о ней ничего не знали
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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29-летняя Дарья Ш,, которая ушла из жома в ночь на 27 декабря прошлого года, обнаружена на территории Свердловской области. Девушка страдает психическим заболеванием и любит кататься на машинах. Родные предположили, что она могла сесть в автомобиль и уехать в неизвестном направлении.

- Девушку обнаружили полицейские в Свердловской области, - рассказали в краевой полиции. - Как она туда попала, неизвестно.

Полицейские нашли девушку на трассе и отвезли ее в психиатрическую лечебницу, где она все это все это время находилась.

Ранее мы писали, что в Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери. После выявления подлога женщина с государственной службы уволилась.В Краснокамске 31-летняя женщина - судебный пристав воспользовалась служебным положением, чтобы помочь своей матери. В марте 2018 года она внесла ложные сведения в документы, чтобы прекратить дело в отношении родственницы.

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