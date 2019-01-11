Замминистра культуры Пермского края уезжает в Москву

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-11T11:47:54+03:00

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Заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич покидает свой пост. Он будет преподавать в Московском государственном университете. Его семья живет в столице, и он решил переехать, чтобы больше времени уделять родным.

- Я выражаю огромную благодарность Александру Рудольфовичу за проделанную работу, за все те проекты, которые нам удалось реализовать вместе, - так прокомментировал уход своего заместителя министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. - У нас установились хорошие профессиональные и дружеские отношения, которые позволяли достигать поставленных задач и добиваться нужного результата. У Александра Рудольфовича есть желание и дальше, пусть и в другом качестве, активно участвовать в культурной жизни Пермского края. Уверен, что наше сотрудничество в различных культурных проектах будет, как и прежде, эффективным и продуктивным. От всей души хотел бы пожелать ему удачи на новом месте работы

Напомним, Александр Протасевич был руководителем программ «Пермь – культурная столица Поволжья», «Пермский край – территория культуры». В разные годы им были реализованы такие инициативы в социокультурной сфере, как международный фестиваль памяти Г.Р. Терпиловского «Джаз-лихорадка», межрегиональный конкурс компьютерного и видео-искусства «Виртуалы Перми», краевой фестиваль народного творчества «Огни Прикамья», краевой конкурс эстрадного искусства «Галерея звезд», всероссийский театральный «Фринж – фестиваль» и ряд других проектов.

В 2011-2012 годах Александр Протасевич возглавлял министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. После назначения министром Игоря Гладнева уехал из Перми в Москву. Вернулся вновь в мае 2017 года - заместителем министра культуры.