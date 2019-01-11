В Перми задержали молодого человека, который нападал на пожилых людей в подъездах

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:32:53+03:00

Он находился в федеральном розыске за кражу в Тюмени

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В Мотовилихинском районе в конце декабря женщины подверглись нападению в подъездах. Они заявили о том, что неизвестный отобрал у них сумки. У 80-летней пожилой женщины в ней находились паспорт и сберегательная книжка, а у 64-летней пенсионерки – телефон и 12 тысяч рублей.

По приметам оперативники сумели задержать налетчика. Выяснилось, что 27-летний молодой человек находится в федеральном розыске за кражу в Тюмени.

- По факту двух грабежей возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Полицейскими проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений

Также мы писали, что пермяка осудили за незаконное приобретение огнестрельного оружия. Сигнальный пистолет был переделан под боевые патроны. Спустя полгода мужчина решил продать свое оружие. Но покупатель оказался оперативным работником, и продавца нелегального огнестрельного оружия задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.