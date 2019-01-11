Баскетболисты «Пармы» вышли в «Финал четырех» Кубка России

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:45:54+03:00

Изменить размер текста: A A

«Парме» в домашней игре с сахалинским клубом «Восток-65» нужно было побеждать с разницей минимум в 11 очков. Дело в том, что на выезде подопечные Николайса Мазурса уступили 69:79.

«Парма» справилась с этой задачей более чем уверено, одержав победу 100:79 и вышла в «Финал четырех» Кубка России.

В дебюте встречи гостям удалось сделать рывок в 5 очков и тем самым создать себе небольшой гандикап 16:11. Однако, после тайм-аута, взятого Николайсом Мазурсом, «Парме» удалось ликвидировать отставание до минимума. Первая четверть осталась за гостями 25:26.

Одним из важнейших моментов встречи стала середина второй четверти, когда пермяки выдали ударный отрезок 6:0. На большой перерыв команды ушли при счёте 52:39 в пользу «ПАРМЫ».

В третьей четверти гости старались как можно быстрее догнать пермяков в счете, но допускали ошибки в нападении, чем пермяки не преминули воспользоваться. Уже к середине игрового отрезка «Парма» вела +17, а к концу четверти преимущество достигло 20 очков.

В заключительном периоде матча, команды играли на встречных курсах. Красивую точку в этом противостоянии поставил Николай Жмако. За 5 секунд до конца набравший 100 очко «Пармы» в этой встрече. Как итог, 100:79 и пермский клуб выходит в «Финал четырех», сообщает пресс-служба пермского клуба.