В микрорайоне Висим отключено отопление

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:35:29+03:00

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В четверг, 10 января, в жилых домах микрорайона Висим Мотовилихинского района Перми было отключено отопление. Как оказалось, произошла авария.

- В микрорайоне Висим была обнаружена утечка на тепловой сети, проходящей по улице Свободы, - сообщили в пермском филиале компании ТПлюс. - На место прибыли две ремонтно-восстановительные бригады «Пермской сетевой компании» и спецтехника. В настоящее время энергетики приступили к устранению повреждения. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Энергетики пообещали, что уже вечером теплоснабжение в жилых домах Висима будет восстановлено полностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ныробе газовая компания прекратила поставку газа населению.Прокуратура подала иск в суд, который потребовал от администрации восстановить газоснабжение в домах. Только после этого был найден поставщик газа. Кроме того, из бюджета поселения были выделены необходимые средства для возмещения гражданам разницы между тарифами для населения и возросшей фактической стоимостью поставок газа.