Купил самоделку - получил срок: пермяка осудили за незаконное приобретение, огнестрельного оружия

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:04:12+03:00

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В Индустриальном районном суде прошел процесс, обвиняемым в котором был 34-летний пермяк. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия.

- В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в январе 2018 года незаконно приобрел пистолет, переделанный самодельным способом из частей и деталей сигнального пистолета, - рассказали в прокуратуре Индустриального района. – В результате пистолет стал пригоден для стрельбы патронами калибром в девять миллиметров.

Спустя полгода мужчина решил продать свое оружие. Но покупатель оказался оперативным работником, и продавца нелегального огнестрельного оружия задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок в один год шесть месяцев.