2019-01-10T17:01:59+03:00
Общество

Директора школы Краснокамска, где избили пятиклассницу, уволили

Еще четыре сотрудника привлечены к ответственности
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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19 ноября в школе Краснокамска произошел конфликт между пятиклассниками. Как написала в соцсетях мама одной из школьниц, ее дочь избили пятеро одноклассников - у девочки зафиксировали ушиб позвоночника и сотрясение мозга. После этого школу проверила прокуратура и нашла в учреждении нарушения.

- Установлены нарушения в части надлежащей организации воспитательной работы с учениками, - сообщается в пресс-службе краевой прокуратуры. - Так, педагогическим коллективом школы не обеспечена безопасность обучающихся во время образовательного процесса, дети были оставлены без присмотра.

Прокуратура выяснила, что родителям и директору школы информацию о конфликте не передали.

- По результатам проверки прокурором города начальнику Управления системой образования администрации Краснокамского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, - добавили в пресс-службе. - В итоге четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, с директором школы расторгнут трудовой договор.

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