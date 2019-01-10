Фильм пермского режиссера «Медведи Камчатки» выдвинут на «Золотой Орел»

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:25:34+03:00

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Пермский режиссер Ирина Журавлева номинирована на премию «Золотой орел» за фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни». Картина пермячки «Медведи Камчатки. Начало жизни» — это история двух медведиц и их детёнышей — Самапятой с четырьмя малышами и Теслы с двумя медвежатами в заповеднике.

Фильм показали зрителям в начале октября 2018 года, он сразу стал популярным. Он получил премии Русского географического общества и был отмечен Президентом России Владимиром Путиным.

Картина Ирины Журавлевой была признана одним из лучших среди неигровых фильмов. В шорт-лист премии также попали фильмы «Довженко. Жизнь в цвету» Екатерины Тютиной и «Параджанов. Тарковский. Антипенко» Андрея Осипова.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 25 января. «Золотой орел» вручают за достижения в сфере киноискусства. Фигурка приза «Золотой орёл» изготовлена из позолоченной бронзы с эмалью на кончиках крыльев — триколор российского флага и помещена на яшмовый постамент.