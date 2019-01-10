«Мужчины стали злоупотреблять алкоголем чаще, а женщины реже». Медики «Скорой помощи» подвели итоги новогодних каникул

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:45:16+03:00

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На пермской станции «Скорой помощи» подвели итоги новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января диспетчеры приняли 14011 вызовов – в среднем, по 1273 в сутки. Это больше, чем в прошлом году – тогда их было 13 704, по 1 245 в сутки. Самыми напряженными стали 4 и 8 января – 1387 и 1385 вызовов.

Медики отметили, что немного выросло количество вызовов из-за чрезмерного употребления алкоголем (с 1063 до 1098).. Мужчины стали злоупотреблять алкоголем чаще (766 случаев против 718 годом ранее), а вот женщины – немного реже (332 против 345).

Число вызовов к несовершеннолетним уменьшилось с 4179 в прошлом году до 3524. Также существенно снизилось число заболевших ОРВИ детей – их 1611, в том году было 2172.

Вызовов на ДТП, как и в прошлом году, было 78 – это единственный показатель, который остался без изменений. Число пострадавших выросло с 60 до 64, число погибших снизилось с двух до одного.