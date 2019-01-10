«На крик и стук в дверь не реагировал». В Прикамье полицейский спас мужчину из горящего дома

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:19:11+03:00

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В Лысьве участковый, старший сержант полиции Михаил Котомцев спас из горящего дома мужчину. Житель дома крепко спал и не знал об опасности.

Пожар произошел в частном доме по улице Озерная. Первым на место происшествия прибыл полицейский Котомцев, у которого в этот день был выходной. Вечером, возвращаясь с семьей и друзьями с прогулки, он увидел, что горит частный дом.

Подбежав к месту происшествия, участковый увидел, что огнем уже охвачены баня, дворовые постройки и крыша жилого дома. Он звонил и стучал в двери, призывал жильцов покинуть помещение, но на крик никто не реагировал.

- Помогли очевидцы. Вместе мы выломали входную дверь, и мне удалось вбежать в комнату, - рассказывает полицейский. - В дыму увидел лежащего на диване мужчину. Он крепко спал, а пробудившись, не мог понять, что происходит.

Выведя жильца на улицу, сержант вернулся, чтобы убедиться, что в доме не осталось других людей или животных. А прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание.