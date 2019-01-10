2019-01-10T11:13:45+03:00
Общество

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю ушел в отставку

Владимир Андреев занимал эту должность чуть больше года
Вероника РАНГУЛОВА
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Владимир Андреев. Фото: КП-ОренбургВладимир Андреев. Фото: КП-Оренбург
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В ГУФСИН России по Пермскому краю – очередные кадровые перестановки. Как сообщил «КП» источник в ведомстве, начальник Управления Владимир Андреев еще перед Новым годом был освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

Как стало известно «КП», рапорт об отставке Андреев подал еще в декабре и после новогодних праздников на работу уже не вышел.

Пока временно исполнять обязанности начальника ГУФСИН России по Пермскому краю будет заместитель Андреева, полковник внутренней службы Суворов Игорь Витальевич.

Напомним, Владимир Андреев был переведен в Пермь из Оренбурга, где занимал аналогичную должность, в октябре прошлого года. В целом он больше 30 лет проработал во внутренних органах и службе исполнения наказания, занимал различные руководящие посты.

В самом ГУФСИН официальные комментарии по поводу отставки руководителя не дают.

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