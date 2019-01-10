2019-01-10T10:18:41+03:00
Общество

«От игрушек до пуховиков». В Перми полицейские изъяли поддельные товары на вещевом рынке

Одного продавца из Китая выдворят из страны
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми полицейские совершили рейд по торговым точкам на вещевом рынке на ул. Кронштадская. Стражи порядка обнаружили 360 поддельных товаров. Среди них - игрушки, рюкзаки, кроссовки и пуховики с логотипами известных брендов. Стоимость товаров превысила 150 тысяч рублей.

- Работники рынка не смогли представить сопроводительные документы, подтверждающие легальность продукции, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Изъятый товар направлен на экспертизу. Возбуждены дела об административных правонарушениях

Кроме того, в ходе рейда были проверены иностранные граждане, работающие на рынке. Двое из них были доставлены в отдел полиции для установления личности. Оказалось, что один из продавцов жил на территории России нелегально. Суд приговорил гражданина Китая к штрафу и выдворению из страны.

Тем временем, в Перми осуждена мошенница и воровка. Также она просила деньги в долг и не возвращала.

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