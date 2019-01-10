2019-01-10T09:49:11+03:00
Общество

В Перми в канун Нового года родилась тройня

В новогодние каникулы свидетельства о рождении выдано 9 малышам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Тройняшки родились в конце декабря в Индустриальном районе Перми. 3 января в первый день работы ЗАГСа родители зарегистрировали тройню. Малышам дали имена Арина, Алена и Арсений. У малышей есть 10-летняя сестра Валерия. И мама, и дети чувствуют себя хорошо и скоро должны приехать домой, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Также свидетельства о рождении 3 января получили родители двоих мальчиков и девочки, им дали имена Артем, Дмитрий и Виктория.

В воскресенье, 6 января, в Свердловском отделе ЗАГС зарегистрировали рождение троих детей – Михаила, Кирилла и Максима.

Ранее мы писали, что прокуратура закрыла два кафе в Перми. Нарушения правил пожарной безопасности были выявлены в 40 учреждениях общепита. По результатам рассмотрения исков прокуроров в Перми приостановлена деятельность кафе-бара «Засада» в Орджоникидзевском районе и кафе «Мюнхен» в Дзержинском районе.

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