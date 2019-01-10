2019-01-10T07:14:58+03:00
Общество

Жителей прикамского поселка оставили без газа

Только после вмешательства прокуратуры и суда голубое топливо вернулось в дома ныробчан
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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14 многоквартирных домов Ныроба с апреля 2018 года были отрезаны от газоснабжения. ООО «Приоритет-Газ» прекратило поставку газа населению. При этом администрация Ныроба нового поставщика не искала. Жителям, чьи квартиры были оборудованы газовыми плитами, приходилось использовать электроплиты.

Прокуратура подала иск в суд, который потребовал от администрации восстановить газоснабжение в домах. Только после этого был найден поставщик газа. Кроме того, из бюджета поселения были выделены необходимые средства для возмещения гражданам разницы между тарифами для населения и возросшей фактической стоимостью поставок газа.

Сейчас газоснабжение в домах восстановлено, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Прикамье РЖД должны заплатить матери погибшего мужчины 30 тысяч рублей. Женщина просила 300 тысяч рублей. Трагедия случилась летом на станции Агрыз.

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