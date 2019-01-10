Прокуратура закрыла два кафе в Перми

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:35:28+03:00

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Пермская прокуратура провела проверки соблюдения требований законодательства в учреждениях общественного питания. Из 44 точек нарушения были выявлены в 40.

Среди самых распространенных нарушений - загромождение эвакуационных выходов, отсутствие систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Кроме этого, не проводились работы по техническому обслуживанию и плановому ремонту систем пожарной безопасности

По результатам рассмотрения исков прокуроров в Перми приостановлена деятельность кафе- бара «Засада» в Орджоникидзевском районе и кафе «Мюнхен» в Дзержинском районе.

Всего по результатам проверок прокурорами 5 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. В суд направлено 4 заявления о приостановлении деятельности, сообщили в краевой прокуратуре. Устранение остальных нарушений находится на контроле прокуратур города.

Ранее мы писали, что в Перми из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки. Пожар произошел ночью 8 января. Горела комната на первом этаже пятиэтажки на ул. Мира, 30. Пожарные получили сообщение в 3 утра. На место происшествия выехали 29 человек. До их приезда из дома эвакуировались 119 человек, в том числе 27 детей. Никто не пострадал.