В Перми пенсионера, страдающего потерей памяти, нашли живым

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:54:04+03:00

Родные и близкие пожилого мужчины выразили всем, кто принял участие в поисках

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69-летний житель Закамска Анатолий Р. найден живым. Об этом уведомили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. В комментариях под постом родные пенсионера выразили благодарность всем, кто принял участие в поисках мужчины.

- От лица близких Анатолия Николаевича хочу выразить огромнейшую благодарность всем, кто принимал участие, - написала Юлия. - Без вас мы б не справились. Даже не ожидали, что столько неравнодушных людей откликнется. Еще раз огромное спасибо и дай Бог всем здоровья и благополучия!

Напомним, 9 января днем Анатолий Николаевич ушел от магазина на Волгодонской и направился домой. Вечером он так и не объявился, хотя от магазина до дома идти всего несколько минут. Обеспокоенные родственники забили тревогу - Анатолий Николаевич страдает потерей памяти.

Волонтеры объявили сбор добровольцев для поисков мужчины в 23.30. Утром стало известно, что история закончилась благополучно, мужчина найден.