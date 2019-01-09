После жалоб пермяков на пробки Чусовской мост еще раз отремонтировали

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:38:28+03:00

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В Перми снова отремонтировали Чусовской мост. Напомним, в конце декабря на мосту обнаружили дефект деформационного шва. Над ним изготовили металлический лист, чтобы избежать перекрытия моста. Но на этом участке стали образовываться ужасные пробки. Порой пермяки простаивали в них несколько часов подряд почти без движения.

Как сообщается на сайте Правительства Пермского края, мост еще раз отремонтировали.

- Завершено обустройство плавного проезда через перекрывающие металлические листы над деформационным швом, - говорится в сообщении. - Это позволит транспорту проезжать быстрее и не формировать дорожные пробки. Работы по устройству переходных участков сопряжения велись с 5 по 9 января в ночной период. Эти меры позволили избежать затруднения в движении транспорта в дневное время. Незначительное увеличение сроков работ было связано с погодными условиями.

Кстати, ремонт должен быть закончен до конца мая. А пока ответственные будут следить за состоянием перекрывающего листа.