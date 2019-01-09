2019-01-09T20:38:28+03:00
Общество

После жалоб пермяков на пробки Чусовской мост еще раз отремонтировали

На мосту обустроили плавный проезд через шов
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

В Перми снова отремонтировали Чусовской мост. Напомним, в конце декабря на мосту обнаружили дефект деформационного шва. Над ним изготовили металлический лист, чтобы избежать перекрытия моста. Но на этом участке стали образовываться ужасные пробки. Порой пермяки простаивали в них несколько часов подряд почти без движения.

Как сообщается на сайте Правительства Пермского края, мост еще раз отремонтировали.

- Завершено обустройство плавного проезда через перекрывающие металлические листы над деформационным швом, - говорится в сообщении. - Это позволит транспорту проезжать быстрее и не формировать дорожные пробки. Работы по устройству переходных участков сопряжения велись с 5 по 9 января в ночной период. Эти меры позволили избежать затруднения в движении транспорта в дневное время. Незначительное увеличение сроков работ было связано с погодными условиями.

Кстати, ремонт должен быть закончен до конца мая. А пока ответственные будут следить за состоянием перекрывающего листа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пропал дедушка». В Перми разыскивают 70-летнего жителя Закамска, который страдает потерей памяти
В Перми в массовой аварии пострадали два человека
В Перми из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки
Жюри «Золотой маски» приедет в Пермь, чтобы увидеть «Жанну на костре»
«Схватил туалетную воду с витрины». В Перми вор-романтик пытался ограбить парфюмерный магазин
В Прикамье РЖД должны заплатить матери погибшего мужчины 30 тысяч рублей
В Перми состоится 55-километровый лыжный марафон
67-летнюю альпинистку из Перми почти сутки искали в горах Южного Урала
В Перми произошел пожар в Индустриальном районе
В Перми дольщик отсудил деньги за дефекты квартиры у застройщика
В Пермском крае в новогодние каникулы в ДТП погибли 6 человек
В Прикамье подвыпивший пассажир избил кондуктора за отсутствие сдачи
В Лас-Вегасе Tesla сбила пермский Promobot
Пьяная пермячка ударила ножом в шею отца
«Могла сесть в незнакомый автомобиль». В Прикамье разыскивают 29-летнюю девушку которая пропала еще 26 декабря
«Изрезали лезвием и ограбили». В Перми совершено нападение на водителя такси
Росавиация будет субсидировать девять авиамаршрутов из Перми
9 января ледовый городок в Перми не будет работать
В Прикамье УАЗик столкнулся с автобусом, погиб пассажир внедорожника
Пермский Promobot принимает участие в выставке электроники в Лас-Вегасе наряду с Samsung и T-mobile
Сотрудник ФСИН, пропавший в Березниках, найден живым
Погода на январь в Пермском крае: к концу недели резко потеплеет