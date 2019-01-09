«Пропал дедушка». В Перми разыскивают 70-летнего жителя Закамска, который страдает потерей памяти

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:06:32+03:00

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Днем 9 января житель Закамска Решетько Анатолий Николаевич ушел от магазина на Волгодонской и направился домой. Вечером он так и не объявился, хотя от магазина до дома идти всего несколько минут. Обеспокоенные родственники забили тревогу - Анатолий Николаевич страдает потерей памяти. Они разместили посты с фотографиями пенсионера в соцсетях. Последний раз Анатолия Решетько видели на остановке «Сбербанк».

Приметы: рост около 180, глаза карие, есть усы, носит очки, усы. Куртка на пенсионере темно-синяя, капюшон с оранжевой подкладкой.

- Может немного прихрамывать, - говорят родственники. - Паспорт у дедушки с собой. Помогите найти его, пожалуйста. Если у вас есть информация о дедушке, звоните по телефонам 89127815183 (Юля), 89129870669 (Алена).

Сейчас родственники пенсионера пишут заявление в полицию.