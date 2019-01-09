В Перми в массовой аварии пострадали два человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:31:28+03:00

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9 января в Мотовилихинском районе Перми произошла авария - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель за рулем «Шевроле» не справился с управлением и столкнулся с машинами «Лада Веста» и «Фольксваген». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, в результате аварии пострадали два человека, которые находились в отечественном автомобиле.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали о том, что 7 января, около шести вечера, на проспекте Парковый 60-летний водитель автомобиля «Skoda Rapid» ехал в направлении улицы Желябова. На перекрестке с улицей Желябова при повороте налево водитель не предоставил преимущество автомобилю «Porsche Cayenne» и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина – пассажир «Skoda Rapid». По факту аварии проводится проверка.