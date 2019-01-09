2019-01-09T15:12:54+03:00
Происшествия

В Перми из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

Никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пожар произошел ночью 8 января. Горела комната на первом этаже пятиэтажки на ул. Мира, 30. Пожарные получили сообщение в 3 утра. На место происшествия выехали 29 человек. До их приезда из дома эвакуировались 119 человек, в том числе 27 детей.

Оказалось, что в 12-метровой комнате на первом этаже в момент возгорания находился 19-летний юноша. Он рассказал, что электропроводка стала гореть на его глазах. В момент пожара в розетку были включен телевизор и заряжались телефоны.

По предварительной информации, пожар возник из-за перегрузки электросетей жителями дома, сообщили в пресс-службе пресс-службы краевого МЧС. Никто из жильцов дома не пострадал.

Ранее мы писали, что в Прикамье РЖД должны заплатить матери погибшего мужчины 30 тысяч рублей. Женщина просила 300 тысяч рублей.Трагедия случилась летом на станции Агрыз.

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